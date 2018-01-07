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Авиаэксперт не увидел политики в отказе Вашингтона обслуживать российские самолеты

7 Января 2018 в 17:31
Авиаэксперт не увидел политики в отказе Вашингтона обслуживать российские самолеты
РИА Новости
Авиаэксперт в эфире НСН назвал "стандартной" ситуацию в аэропорту Вашингтона, где из-за транспортного коллапса отказали в обслуживании российским бортам.

Ситуация, в которой оказались российские самолеты в Вашингтоне, это рутинное явление, связанное с погодными условиями, которые для служб аэропорта стали форс-мажором. Такое мнение в эфире НСН высказал бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

«Форс-мажорные обстоятельства всегда приносят с собой хаос и неразбериху, что и произошло в аэропорту Вашингтона. Службы аэропорта не успевали расчищать полосы. Дошло до того, что некуда было ставить самолеты! Те, что собирались взлететь, не взлетели, а прибывающим негде было приземлиться в аэропорту для обслуживания»,- пояснил собеседник агентства.

Эксперт подчеркнул, что никакой политической подоплеки в отказе от обслуживания российских бортов в Вашингтоне нет.

«Российскому посольству пришлось обратиться за помощью к Госдепу США, чтобы ускорить отправку рейсов в образовавшейся свалке. Это тоже нормальная практика. Если у посла есть возможность по-дружески попросить, то почему бы нет? Аэропорт пошел навстречу Госдепу, нашел места для стоянки. Это нормальный, рабочий ход – через дипломатические каналы добиться обслуживания наших самолетов к следующему вылету», – заключил Олег Смирнов.

Накануне два рейса «Аэрофлота» были задержаны из-за снежной бури в аэропортах  Нью-Йорка и Вашингтона. Фирма SwissPort, обслуживавшая рейсы авиакомпании, отказалась предоставлять услуги российскому авиаперевозчику по причине транспортного коллапса. Ситуацию удалось разрешить после вмешательства российского посла в США Анатолия Антонова, который от имени посольства РФ обратился в Госдеп США с просьбой помочь ускорить отправку российских рейсов.

В воскресенье днем оба самолета вернулись в Москву.

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