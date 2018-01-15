Астахов: В пермской школе нарушены элементарные меры безопасности

ФОТО: Павел Астахов // РИА Новости/Сергей Гунеев

Бывший детский омбудсмен в эфире НСН заявил, что Россия не готова к вызовам социальных сетей в сфере безопасности школьников.

В Кремле призвали не делать любительские выводы по поводу инцидента с поножовщиной в пермской школе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Газета.ру» . В больнице после инцидента остаются 12 человек, среди которых учительница и двое нападавших. Региональное управление СКР уже возбудило уголовное дело по факту драки с применением холодного оружия.

Бывший детский омбудсмен, адвокат Павел Астахов в эфире НСН обратил внимание на проблему безопасности школ.

«Почему вооружённые люди свободно проходят на территорию образовательного учреждения? Нарушаются элементарные меры безопасности. Охрана должна пресекать любые попытки вооружённых людей проникнуть в школу», - отметил адвокат.

По словам Павла Астахова, одной из причин инцидента мог стать буллинг.

«А что мы знаем о нападавшем? Раньше он учился в этой школе, но был, мягко говоря, неуравновешенным мальчиком. Причиной такого поведения якобы стал буллинг. Буллинг – это такая форма травли в социальных сетях. Такую травлю организовал один из его соучеников», - рассказал бывший детский омбудсмен.

В то же время Павел Астахов уточнил, что Россия не готова к вызовам социальных сетей.

«На странице нападавшего мы нашли видео из резни в школе “Колумбайн”. Надо вовремя обращать внимание на определённые симптомы: психологические проблемы, предпосылки. Можно было подключить психолога. В принципе, трагедии можно было избежать. Очень часто пусковым моментом становятся соцсети. Сейчас очевидно, что к подобным вызовам мы не очень-то и готовы. При всей мощности государственной защиты, не везде успевают. Конечно, мы ждём инициатив он парламентариев, но во многом они будут сводиться к запрету соцсетей, какого-то контента. Но здесь нужно не запрещать, а очень серьёзно регулировать. Надо использовать соцсети как источник информации о происходящем с ребёнком», - заключил Астахов.

Напомним, существует две версии инцидента в пермской школе. Согласно одной из них, ученик и бывший учащийся подрались, а пострадавшие пытались их разнять. По другой – предполагаемые организаторы поножовщины совершили нападение. Сейчас они находятся в больнице под конвоем. Всего в результате ЧП пострадали 15 человек, сообщает Ura.ru .