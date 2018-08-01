Антитеррористы: Объектам РФ в Таджикистане угрожают радикалы

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В эфире НСН Иосиф Линдер рассказал о влиянии радикальных исламистов, которые готовили атаку на российскую военную базу в Душанбе и была ликвидирована спецслужбами.

Теракт против российских военных удалось предотвратить в Таджикистане. На территории республик была нейтрализована подпольная террористическая ячейка запрещенной «Партии исламского возрождения». Как сообщили в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана, наряду с крупным терактами во время празднования мусульманского праздника Навруз, ячейка планировала атаку на 201-ю российскую военную базу в Душанбе.



В эфире НСН президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер рассказал, что влияние радикального исламизма и деятельность подобных группировок представляет серьезную опасность для российских объектов, как на территории Таджикистана, так и в целом в Средней Азии.

«Это движение широко представлено в этом регионе. Упор как раз и делается на вербовку адептов из числа единоверцев. Намного проще завербовать людей, которые представляют одну и ту же конфессию с представителями основных руководящих структур террористических организаций в данном регионе. И спецслужбам данных государств приходится сталкиваться с этим на очень серьезном уровне. Поэтому дезавуирование подобных организаций на территории республик бывшего СССР - это знаковое событие, потому что они снимают угрозу с самых разных представительств РФ в регионе, в том числе, и с военных баз. Потому что любые военные объекты иностранных государств, в том числе, Российской Федерации, а также гражданские объекты, диппредставительства, коммерческие, политические и общественные организации, расположенные на этой территории, могут быть объектами преступных посягательств. Эта война ведется уже много лет», - отметил Иосиф Линдер.

В ходе спецоперации, которого прошла в феврале этого года, были задержаны 14 человек, передает РИА Новости. Всех арестованных признали виновными в наемничестве, организации деятельности экстремистской организации, незаконном пересечении государственной границы, а также терроризме.