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Адвокаты Крестины Хачатурян не будут обжаловать решение о выселении ее из квартиры

25 Февраля 2019 в 15:58
Адвокаты Крестины Хачатурян не будут обжаловать решение о выселении ее из квартиры
Фото: РИА Новости

Адвокат Крестины Хачатурян заявил НСН, что девушка в любом случае не жила бы в квартире ее бабушки по отцу.

Бутырский суд Москвы удовлетворил иск матери убитого Михаила Хачатуряна Лидии Хачатурян о принудительном выселении старшей внучки Крестины.

На заседании по делу сестер Хачатурян было принято решение о ее выписке.

Ранее также по решению суда из этой квартиры уже выписали мать сестер Аурелию и ее старшего сына Сергея.

Адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер в эфире НСН заявил, что решение судьи было вполне предсказуемым.

«Крестине есть, где жить. У нее есть квартира в Солнцево. Как раз сейчас мы Крестину там прописываем. Насчет того, будут ли обжаловать решение суда, мне сказать сложно, но, скорее всего вряд ли. Смысла никакого нет, вряд ли Крестина будет в той квартире проживать. Дело сестер Хачатурян еще продолжается, ждем резюме следственных органов», - пояснил представитель стороны защиты.

Первые шаги к освобождению. Что ждет сестер Хачатурян в будущем

Напомним, в июле прошлого года были задержаны три сестры Хачатарян 19, 18 и 17 лет были задержаны по подозрению в убийстве отца – 57-летнего Михаила Хачатуряна.

Девушки рассказывают, что были вынуждены пойти на столь страшный поступок, потому что подвергались постоянным унижениям, оскорблениям и унижениям.

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