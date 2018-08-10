Звездные войны 2.0. Пентагон создает министерство космических вооруженных сил

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К 2020 году США планируют создать министерство космических сил и продолжают подготовку космических войск.

Соединенные Штаты продолжают работу над созданием космических войск и к 2020 году планируют сформировать новое министерство в структуре Пентагона. Ведомство, как заявил вице-президент США Майк Пенс, займется организацией, обучением и оснащением космических войск США, сообщает Reuters. Пока готовится план созданию министерства космических войск и подсчитываются предполагаемые расходы на его финансирование. До момента создания ведомства появится должность помощника министра обороны США, а затем – независимый министр.

Напомним, США заявили о планах создать на своей территории национальные военно-космические силы в июне этого года. Американский лидер Дональд Трамп тогда заявил, что США должны захватить лидерство в космосе и «не плестись» за Россией и Китаем. Сообщалось, что в разработке самостоятельного вида войск примет участие не только оборонное ведомство, но также Белый Дом и другие заинтересованные госструктуры.

В эфире НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов ранее заявил, что даже если Вашингтон будет вести военные действия в космосе, Россия сможет защитить свои границы и граждан.

«Эти заявления американской стороны можно рассматривать как очередной виток гонки вооружений. Президент РФ, Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что у нас очень хорошая техника, профессионалы в области строительства вооружений, военной техники. Гонка вооружений нам незачем. Мы в любом случае найдём то вооружение (не наступательное), которое сможет гарантированно обеспечить безопасность наших границ и наших граждан, чтобы граждане могли спокойно смотреть в своё будущее», - подчеркнул депутат.

Со своей стороны, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин ранее отметил успехи США в части развития частной космонавтики. «Американская частная космонавтика является лидером практически во всех рыночных направлениях и составляет серьезную конкуренцию государственным компаниям. Американское государство говорит, что направление многоразовых ракет перспективно, и нужно стимулировать его развитие. Что это перспективно – нет сомнений. В ближайшие 50-100 лет все ракеты будут многоразовыми. То есть это очень долгосрочный инструмент именно стимулирования развития технологий», - заявил Ионин в эфире НСН, добавив, что в России такие инструменты стимулирования, через техническое регулирование, через законодательное регулирование технологий не используют.

Ранее также стало известно о намерении американских властей развернуть в космическом пространстве сенсоры и другие элементы противоракетной обороны, пишут «Известия». В то же время, глава ВВС США Хизер Уилсон указывал, что инициатива по созданию военных космических сил является очень дорогостоящим предприятием.