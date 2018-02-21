Жена Ярошенко рассказала о его проблемах со здоровьем в американской тюрьме

Виктория Ярошенко рассказала НСН, за решение каких проблем ее мужа будут бороться дипломаты.





Российские дипломаты потребовали от американской стороны обеспечить нормальные условия содержания летчика Константина Ярошенко, который отбывает 20-летний срок лишения свободы в тюрьме в США, сообщает ТАСС. Россиянин испытывает серьезные проблемы со здоровьем, и дипломаты намерены добиться для него «гуманных условий содержания».

Жена осужденного летчика Виктория Ярошенко рассказала в эфире НСН, какие именно проблемы беспокоят ее мужа.

«Здоровье удовлетворительное. Единственное что, у него проблема с зубами. Зубы все больше и больше сыпятся в связи с тем, что еда предоставляет неполный комплекс витаминов. Поэтому зубы сыпятся, и он ничего не может с этим сделать. Он все время жалуется на зубы. Лечения там никакого не оказывается. Единственное, что предлагают – это вырвать. А вырвать последние – он говорит “не надо мне вырывать, они и сами выпадут без вас”. Я прошу лечить, чтобы хотя бы последние не повыпадали, но лечение там, к сожалению, не очень хорошее», - пожаловалась Виктория.

Как вариант решения проблемы, предлагается предоставить Ярошенко возможность получить медицинскую помощь вне места заключения.

«Он сейчас просит, чтобы посольство обратилось в Бюро тюрем и попросило вывезти его к нормальному стоматологу, который мог бы ему помочь», - сказала Ярошенко.

В ноябре 2017 года россиянину провели операцию в госпитале за пределами тюрьмы, которую Виктория тогда назвала «успешной, в отличие от проведенной весной 2016 года», сообщает Комсомольская правда.

Супруга осужденного летчика также заявила в эфире НСН, что бездействие властей по делу ее мужа иногда приводит ее в отчаяние.

Напомним, Константин Ярошенко был осужден в США в сентябре 2011 года на 20 лет лишения свободы за якобы контрабанду наркотиков. Российский летчик полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным.