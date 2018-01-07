Желание Ким Чен Ына помириться с Сеулом связали с санкциями

РИА Новости

Эксперт по Корее в эфире НСН объяснила, чем продиктовано заявление Ким Чен Ына о воссоединении двух Корей.

Северная Корея предпринимает попытки примирения с южным соседом, чтобы ослабить санкционный режим. Такое мнение высказала в эфире НСН научный сотрудник Восточного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, политолог Ирина Ланцова.

Лидер КНДР 7 января в рамках обращения к народу заявил, что Север и Юг не могут быть связаны прошлым, а значит, Пхеньяну необходимо создать условия для улучшения отношений с Сеулом.

«Позиция Ким Чен Ына понятна, потому что Северная Корея испытывает гнет санкций. Вполне вероятно, что лидер КНДР надеется этими попытками примирения ослабить санкционный режим. Другое дело, что Мун Джэин (президент Республики Корея – прим. НСН) не может этого сделать, не может в одиночку снять санкции с КНДР. То есть примирение, если оно состоится, к одномоментному снятию санкций не приведет», - заявила собеседница агентства.

Проблемой может оказаться и налаживание диалога «без посредников», которого требует КНДР. Для Сеула основным военно-политическим союзником в регионе и в мире в целом является Вашингтон. В этих условиях Южная Корея просто не сможет действовать без оглядки на США.

«В связи с этим все намерения Пхеньяна могут остаться только словами и не привести к каким-то реальным действиям. Но в целом есть определенная надежда, что две Кореи начнут взаимодействовать и возродят совместные проекты, которые были закрыты в 2016 году», – сказала Ланцова.

Одной из таких предпосылок является приход к власти в Южной Корее президента Мун Джеина, который всегда отличался умеренной позицией и обещал добиваться нормализации отношений с северным соседом еще в рамках своей предвыборной кампании. По словам эксперта, действующий глава республики Корея никогда открыто Северу не угрожал, и продолжает традиции тех своих предшественников, которые выступали за выстраивание диалога с Пхеньяном.

В начале января между Северной и Южной Кореями была восстановлена «горячая линия», которая не функционировала несколько лет в связи с обострением политического кризиса на Корейском полуострове. 9 января Пхеньян и Сеул проведут вторые с начала этого года телефонные переговоры. Темой обсуждение станет участие спортивной делегации КНДР в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.