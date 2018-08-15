Заявления США о ненормальном поведении спутника РФ назвали политической пургой

Главный редактор журнала «Новости космонавтики» рассказал НСН, что можно и нельзя спутникам-инспекторам и почему беспокойство США беспочвено.

В США обеспокоились поведением российского спутника-инспектора, запущенного на орбиту в октябре 2017 года. Его поведение американцы считают «ненормальным», заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблет в ходе конференции по разоружению в Женеве. По ее словам, поведение космического объекта, которое Минобороны России квалифицирует как спутник-инспектор, было «несоответствующим чему-либо видимому ранее», пишет RT.

Действительный член Академии космонавтики имени Циолковского, главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин назвал заявления Поблет политической пургой.

«Американцы поднимают волну. Видимо, пришло время, нашли повод. Они наверняка по орбитальным элементам отслеживают его перемещения, смотрят, куда он подлетает, к кому он подлетает. Они несут пургу к тому, что вот, российский спутник маневрирует. А то, что у них американские спутники так же маневрируют и имеют возможность подлетать к нашим спутникам, умалчивают. Это чисто политическая игра», — заявил эксперт.

По его словам, знать истинные цели и назначение спутников американцы не могут, так как это совершенно секретная информация.

«Это секретный спутник. Для каких целей он конкретно используется, сказать очень тяжело, но то, что он маневрирует, это факт. То есть он может подлетать к спутникам, как к своим, так и к чужим. Это не оригинально. У американцев есть аналогичные спутники, которые тоже могут подлетать к спутникам дружественных стран и снимать какую-то информацию. Какую информацию снимать, как они могут воздействовать друг на друга и на спутники противника, это супер секретная информация и ни американцы, ни наши этого, естественно, говорить не могут и не будут», — предупредил академик.

Он пояснил, что перехват радиотехнической информации и фотографирование территорий противников не запрещается международными договорами, в то время как им противоречит выведение оружия в космос. Однако, доказательств нарушения этих договоров нет ни у одной, ни у другой стороны, заметил Маринин.«О космическом оружии речи пока не идет. Нет никаких доказательств, ни у них, ни у нас о том, что выведены боевые системы. Нет никаких данных, что этот наш спутник или американские спутники-инспекторы обладают каким-то оружием для повреждения спутников противника. Так что, это очередная политическая пурга», — резюмировал собеседникНапомним, международный запрет на размещение в космосе оружия распространяется только на оружие массового уничтожения. В новом оборонном бюджете США на 2019 год, подписанного президентом Дональдом Трампом, прописано размещение в космосе перехватчиков, а также разработка и внедрение «устойчивой космической сенсорной архитектуры» к концу 2022 года.