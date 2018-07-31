Заявление Трампа о новых портах для приема СПГ в Европе назвали бессмысленным

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности рассказал НСН, почему поставлять в Европу сжиженный газ из США невыгодно.
Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности стран Евросоюза построить за свой счет от 9 до 11 портов для приема сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом лидер США рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщает Газета.ру.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал в эфире НСН, почему это заявление имеет исключительно политический смысл.
Напомним, 27 июля Трамп провел переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. На пресс-конференции после беседы американский президент заявил о намерении ЕС покупать сжиженный газ у США.