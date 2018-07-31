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Заявление Трампа о новых портах для приема СПГ в Европе назвали бессмысленным

31 Июля 2018 в 10:04
Заявление Трампа о новых портах для приема СПГ в Европе назвали бессмысленным

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности рассказал НСН, почему поставлять в Европу сжиженный газ из США невыгодно.

Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности стран Евросоюза построить за свой счет от 9 до 11 портов для приема сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом лидер США рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщает Газета.ру.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал в эфире НСН, почему это заявление имеет исключительно политический смысл. 

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«Американский СПГ не приходит в Европу не потому, что там не хватает терминалов или каких-то газопроводов, а просто потому, что в Азии и в Латинской Америке цены выше и газ направляется туда, потому что там больше можно заработать. Поэтому, на самом деле, все эти телодвижения и обещания Трампа, в общем-то, ни о чем, потому что там разговор идет не о том, что СПГ построят и вот обязательно сюда придет сжиженный газ. В Европе и так полным полно терминалов приема сжиженного газа. На мощность порядка 200 миллиардов кубов есть СПГ терминалы, а используются они примерно на 20 процентов, потому что невыгодно закупать СПГ из Америки, из Катара, или еще из какой-то страны. Выгоднее закупить российский трубопроводный газ просто потому, что он дешевле и все», — рассказал Юшков.

Напомним, 27 июля Трамп провел переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. На пресс-конференции после беседы американский президент заявил о намерении ЕС покупать сжиженный газ у США.
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