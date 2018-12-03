Задержание украинского карателя в Грузии связали с деятельностью Саакашвили

ФОТО: Михаил Саакашвили // flickr.com

Руководитель грузинского Института стратегии и управления заявил НСН, что задержанные с оружием украинцы явно имеют отношение к деятельности экс-президента Грузии.

В Грузии задержали граждан Украины по подозрению в незаконном обороте оружия. Среди них был народный депутат Верховной Рады, бывший командир карательного батальона «Донбасс» Семён Семенченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава украинской Социалистической партии Илья Кива. По его словам, Семенченко избежал ареста, пользуясь дипломатическим паспортом Украины, и отбыл в неизвестном направлении.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН назвал инцидент следствием деятельности на территории Украины бывшего президента Грузии, экс-мэра Одессы Михаила Саакашвили. Однако цель прибытия украинцев в Грузию с оружием, по его словам, только предстоит выяснить.

«Это следствие работы Саакашвили. Находясь на Украине, он делал всё, чтобы привлечь грузинских офицеров, особенно тех, кто остался без службы, к военным действиям в Донбассе, обещая очень большое вознаграждение. И многие из них поехали и участвовали, и сейчас участвуют там в боях. И то, что эти люди явно имели при себе оружие, это факт. И возникает вопрос — зачем было приезжать с таким арсеналом? Я совершенно исключаю, что им это оружие кто-то подбросил. Во времена Саакашвили так действовали, сейчас этого быть не может, так что, на этот вопрос должны быть найдены ответы», — заявил Мамрадзе.

Сам депутат Семенченко позже назвал новости о своём задержании фейком. Также он добавил, что не имеет дипломатической неприкосновенности, и для властей Грузии является таким же рядовым иностранцем, как все. Однако МИД Украины, по данным «Интерфакс-Украина», подтвердил задержание шести граждан страны в Грузии. Отмечается, что им назначены адвокаты. По данным МВД Грузии, у задержанных были обнаружены самодельное огнестрельное оружие, пистолеты Макарова и «Беретта», а также боеприпасы.