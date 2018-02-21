За летчика Ярошенко вступились российские дипломаты

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Посольство РФ в Вашингтоне добивается улучшения условий содержания осужденного в США российского летчика.

Посольство России в Вашингтоне добивается улучшения условий содержания в тюрьме Форт-Дикс для российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США. Россиянин испытывает серьезные проблемы со здоровьем, и дипломаты намерены добиться для него «гуманных условий содержания».



«По-прежнему настаиваем на возвращении российского гражданина на родину по гуманитарным основаниям», - сообщили ТАСС в дипмиссии. По мнению российских дипломатов, американская сторона нарушает международно-правовые обязательства в сфере соблюдения прав человека.

За последнее время условия содержания осужденного в США российского лётчика существенно ухудшились, вводятся новые и новые ограничения. Так, Ярошенко ограничили в возможности приобретать лекарства, продукты, ему запрещены прогулки. Такие меры приняли в тюрьме Форт-Дикс в начале февраля текущего года после протестных акций заключенных из-за нарушения их прав.

В эфире НСН жена осужденного летчика Виктория Ярошенко ранее сообщила, что ее муж не принимал участия в тюремных протестах. Она рассказала, что в тюрьме появился новый охранник, который «действует жёстко и заключённым это не нравится». «По этому поводу всех закрыли по камерам и всю тюрьму наказали», - сообщила жена Ярошенко в беседе с НСН.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ пообещали приложить максимум усилий для решения проблемы и возвращения лётчика на родину. Официальные представителей российских властей и семья летчика неоднократно обращались к США с просьбой выдать Ярошенко. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в феврале направила обращение директору Федерального бюро тюрем Министерства юстиции США Марку Инчу в защиту прав россиянина.

Ярошенко арестовали в Либерии в мае 2010 года, после чего он был доставлен в Соединенные Штаты. Агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков США, действовавшие под прикрытием, якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Сам российский лётчик полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным.

В сентябре 2011 года он был осужден на 20 лет лишения свободы. Летчик стал первым россиянином, которого похитили на территории третьей страны спецслужбы Соединенных Штатов, пишут «Известия».