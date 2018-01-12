WWF призвал Меркель запретить «Северный поток – 2»

C призывом запретить строительство газопровода «Северный поток-2» выступил Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Союз охраны природы Германии. Организации направили соответствующее письмо канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Экологи полагают, что газопровод «является тупиком для борьбы с изменениями климата, угрожает хрупкой экосистеме Балтийского моря», пишут «Дни.ру» .

Авторы письма потребовали от политиков не только дистанцироваться от проекта, но и провести его независимую экологическую экспертизу. Они также готовы добиваться закрытия газопровода через суд, сообщает «Свободная Пресса» .