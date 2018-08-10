Выследить и уничтожить. Адмирал об «охоте» фрегата «Адмирал Эссен» за подлодкой США

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В эфире НСН Валентин Селиванов рассказал о тактике слежения российского фрегата за американской подлодкой.

Американскую атомную подводную лодку типа «Огайо» в Средиземном море обнаружил российский фрегат «Адмирал Эссен». Как сообщили в Главкомате ВМФ России, слежение за американской субмариной велось весной этого года на фоне обострения конфликта в Сирии, однако известно об этом стало только сейчас, пишут «Известия».



В эфире НСН бывший начальник штаба ВМФ России (1991-1996), адмирал Валентин Селиванов отметил, что инцидент не отразится на взаимоотношениях между Москвой и Вашингтоном.

«Это практика выполнения боевой службы флотами всего мира. Наш фрегат показал хорошую подготовку. Наверное, эта лодка поняла, что за ней следили. Но никакого влияния на взаимоотношения между флотами или странами не оказывает», - заявил адмирал.

Фрегат «Адмирал Эссен» оснащен мощным гидроакустическим комплексом и противолодочным вооружением – ракетами, торпедами, а также глубинными бомбами, уточнил Валентин Селиванов.

«Фрегат выполнял то для чего, его послали на военную службу в Средиземное море. По военным законам, если обнаружил подлодку, то следишь за ней, либо пока не потеряешь, либо пока она не оторвется, прибавит скорость или уйдет в территориальные воды, либо до приказа командования. Это подразумевает постоянное знание места и готовность к уничтожению. То же самое делают американцы. Понимая угрозу, которая была от подводных лодок Советского Союза, они построили всемирную систему слежения за нашими подлодками. Весь океан опутан американскими кабелями. Эта система называется SOSUS. Наши лодки умеют маневрировать и уходить от слежения», - пояснил адмирал.

В Главкомате ВМФ России также сообщили, что слежение за американской подлодкой велось на протяжении двух часов. За это время «Адмирал Эссен» составил акустический портрет и отработал учебную задачу по уничтожению условного противника.

Ранее стало известно о создании в России уникальной активной зоны ядерного реактора для атомных подлодок, ресурса которой хватает на весь жизненный цикл субмарины. Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов в эфире НСН рассказал, что изобретение позволит повысить коэффициент боевого использования субмарин.