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Выход из ЕС без сделки не нарушит электроснабжение Великобритании

27 Марта 2019 в 06:25
Выход из ЕС без сделки не нарушит электроснабжение Великобритании

Управление энергосистемами Великобритании National Grid заявило во вторник, 26 марта, что выход страны из Евросоюза без сделки не нарушит поставки газа и электричества из континентальной Европы, сообщает НСН со ссылкой на Reuters.

«Мы не ожидаем никаких дополнительных операционных проблем с работоспособностью этим летом в результате планируемого выхода Соединенного Королевства из Евросоюза», — говорится в прогнозе National Grid на период времени с апреля по октябрь текущего года.

Отмечается, что в случае «жесткого Брексита» торговля энергоносителями между Британией и континентом будет осуществляться вне рамок единого рынка Евросоюза, но в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО), которые действуют для большинства стран.

Как пишет Reuters, Великобритания импортирует порядка 5-6 процентов своей электроэнергии через соединительные пункты с континентальной Европой. Кроме того, Британия получает более половины своего газа через трубопроводы из материка и в частности Норвегии, а также через поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России, США и Катара.

Стоит отметить, что National Grid ожидает 6-процентный рост поставок СПГ грядущим летом по сравнению с прошлым, а также прогнозирует, что повышенный объем поставок удовлетворит спрос страны. То же самое британское управление электросетями ожидает и для электроэнергии.

Напомним, что дата выхода Великобритании из ЕС назначена на 29 марта. Если к этому времени британский парламент не одобрит предложенный премьер-министром Терезой Мэй план Брексита, велика вероятность, что Британия покинет Евросоюз без каких-либо соглашений о дальнейшем взаимодействии. 

Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева рассказала НСН более подробно о ситуации, которая возникла в британском парламенте.



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