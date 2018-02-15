Вулканолог опроверг опасность японского супервулкана

Профессор вулканологии МГУ в эфире НСН выразил уверенность, что обнаруженный у берегов Японии супервулкан опасности не представляет.

Геологи из Университета Кобе обнаружили у берегов Японии супервулкан с гигантским сгустком магмы. По мнению исследователей, в случае извержения может он унести жизни 100 миллионов человек.



Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в эфире НСН заявил, что опасность обнаруженного супервулкана сильно преувеличена журналистами.

«В Японии ничего страшного не происходит. СМИ преувеличивают катастрофичность», - сказал НСН специалист.

Отметим, авторы исследования заявляют, что купол магмы растет. Его извержение может вызвать мощное цунами, которое уничтожит побережья Китая, Южной и Северной Америки, отмечает «Русская Планета» .