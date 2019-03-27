Все плохие. На Западе обеспокоились кандидатами в президенты Украины

Западные дипломаты в Киеве обеспокоены украинскими президентскими выборами, сообщает НСН со ссылкой на публикацию Reuters.

Неназванные дипломаты заявили изданию, что все три кандидата в президенты Украины, лидирующие в предвыборной гонке, ставят под сомнение перспективы исполнения на Украине реформ, в которые западные страны годами вкладывали деньги.

«Все они не без изъяна. Нет ни одного кандидата, которому хочется сказать “да”», — сообщил один из дипломатов Reuters.

Другой дипломат рассказал, что если известно, что Запад получит в случае победы нынешнего президента Украины Петра Порошенко или бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, совершенно неизвестно, что получится в случае президентства шоумена Владимира Зеленского, лидера предвыборной гонки.

Reuters отмечает, что в Евросоюзе хотели бы видеть на Украине стабильную демократию, подчиняющуюся верховенству закона и способную защитить себя от России.

«Украинский президент со слабой позицией по реформам может нарушить баланс в пользу России, поставив под угрозу международное финансирование и связи с блоком, который дал украинцам возможность безвизового передвижения, — право, которое порядка двух миллионов людей уже использовали менее чем за два года», — пишет Reuters.

Также сообщается об обеспокоенности западных дипломатов тем, что интенсивная борьба за президентский пост может быть омрачена обвинениями в мошенничестве и протестами.

Напомним, 31 марта на Украине пройдут выборы президента страны. Лидером предвыборной гонки является продюсер и актер Владимир Зеленский. Действующий президент Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко, по данным разных социологических служб, делят второе и третье место.

