Время полета из Таиланда в Москву увеличилось на полтора часа

Советник руководителя Ростуризма рассказал НСН о задержках рейсов в связи с обострением отношений Индии и Пакистана.

Российские туристы застряли в аэропорту Бангкока из-за закрытия воздушного пространства Пакистана. Как уточняется на официальной странице Thai Airways в Facebook, авиакомпания отменила все рейсы, проходящие через воздушное пространство Пакистана.

Одним из них стал рейс Бангкок — Москва. Согласно данным портала TourDom, 27 февраля самолет Thai Airways вылетел из Бангкока в Москву, однако спустя 4 часа вернулся в аэропорт вылета. Всех пассажиров расселили по отелям, и сегодня их обещали доставить в Россию на самолетах других авиакомпаний.

Советник руководителя Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин в эфире НСН отметил, что все туристы отложенных рейсов получили размещение в отелях и питание.

«Вчера был задержан ряд рейсов, туристам были предложены отели и питание, это были временные меры. С сегодняшнего дня российские компании используют альтернативные маршруты, поэтому все туристы прибыли к месту назначения. Задержан ряд регулярных рейсов, но они тоже постепенно входят в нормальный график. Очень важно учитывать изменения расписания и уточнять у операторов актуальную информацию по поводу времени вылета. Рейсы выполняются по более продолжительному маршруту, на полтора часа больше, все обязательства перед туристами выполняются. Аннуляции бронирования туров нет. Сейчас высокий туристический сезон в юго-восточной Азии, Таиланд является очень популярным направлением. В прошлом году 1 миллион 200 тысяч туристов отдохнули из России в Таиланде», - добавил собеседник НСН.

Ранее сегодня в МИД РФ оповестили граждан России, запланировавших провести отпуск в Таиланде, о резкой вспышке лихорадки чикунгунья. Вспышка была зафиксирована в тайской в провинции Пханг Нга.

Чикунгунья — вирусное заболевание, передающееся людям через кровососущих насекомых. Заболевшие ею сталкиваются с внезапной лихорадкой, часто сопровождаемой болью в суставах. Температура тела может подняться до сорока градусов. Смертельный исход в случае с заболеванием чикунгуньей маловероятен, однако люди с ослабленном иммунитетом – в группе риска. Специальных лекарств для лечения этого недуга не существует.