Востоковед: В Иране может разгореться гражданская война

В Иране может разгореться гражданская война. Такое мнение высказал в интервью НСН директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров. В результате беспорядков, которые начались в стране неделю назад, уже погибли 20 человек. Сегодня в разных городах Ирана продолжаются манифестации. Президент Хасан РуханИ заявил, что некоторые группы людей, занимающиеся подстрекательством, "могут использовать протесты в своих интересах" и против интересов Ирана. Беспорядки начались из-за недовольства населения ростом цен, низкими зарплатами, высокой безработицей и коррупцией. Власти США официально поддержали протестующих.