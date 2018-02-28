Востоковед: Ирак сможет купить С-400 только на американские деньги

Марианна Беленькая объяснила в беседе НСН, насколько реально приобретение Багдадом российских комплексов.

Ирак изучает возможность приобретения российских вооружений, в том числе ЗРК С-400. Это подтвердил глава МИД арабской республики Ибрагим аль-Джаафари, передает РИА «Новости». Однако этому может помешать противодействие со стороны США.

Востоковед Марианна Беленькая объяснила НСН, насколько реально приобретение Багдадом российских комплексов.

«Сейчас они будут обсуждать, думать, насколько им выгодно это и нужно, против кого они будут нацеливать С-400. Этот комплекс хорош, когда у тебя соседи – враги. У Ирака сейчас с соседями нет проблем, как это было раньше. Поэтому вопрос, нужны ли эти системы. У него только внутренний враг – террористы. С ними С-400 не поборешься», - заметила она.

По мнению эксперта, не последнюю роль будет играть в этом вопросе мнение Вашингтона.

«Да, США будут давить, им невыгодно, чтобы российское оружие появлялось на арабских рынках. Потом, откуда у Ирака деньги на оружие? Если он будет финансово зависеть от США, то вряд ли сможет на американские деньги купить российское оружие. Вопрос, кто будет выдавать и обеспечивать эти кредиты, какие у них будут условия. Способен ли будет Ирак оплатить российское оружие?», - задалась вопросом собеседница НСН.

Ранее саудовская газета Okaz сообщила, что Ирак якобы уже решился на сделку с Россией, несмотря на возражения США.