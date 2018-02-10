Востоковед рассказал, по каким целям бьет Израиль в Сирии

РИА Новости

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что на сирийской земле идет война Израиля с Ираном.

Удары израильских ВВС по военным объектам на территории Сирии являются оборонительными действиями. Такое заявление сделал в субботу представитель израильского армейского командования Йонатан Конрикус. Он подчеркнул, что Тель-Авив не заинтересован в эскалации ситуации в Сирии, а все действия Израиля спровоцированы военной агрессией Ирана.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН подтвердил, что на сирийской территории идет самая настоящая война между Ираном и Израилем.

«Иранский беспилотник, который был сбит над Голландскими высотами, означает, что Иран перешел к некоторой активной фазе попыток что-нибудь серьезное сделать с Израилем. Соответственно, командный центр беспилотников и другие объекты, которые у Ирана есть на сирийской территории, были уничтожены. Некоторым «новым» в этом является то, что был сбит израильский F-16. Пилоты катапультировались, при этом оба остались целы, в больнице», - заявил собеседник агентства.

Востоковед напомнил, что в политической и военной доктрине Ирана уничтожение Израиля занимает немалую долю. Сегодня эскалация напряженности с Израилем играет на руку Корпусу Стражей Исламской революции.

«КСИР - организация более чем серьезная, сегодня претерпевает очень большие проблемы в общении с конкурентами. Верховный аятолла запретил КСИРу участвовать в экономике. А это такие деньги, которыми вряд ли кто-то может поступиться. Соответственно, напряженность с Израилем помогает отстоять идею о том, что КСИР должен иметь те активы, которые он имеет, потому что именно это дает ему возможность воевать», - пояснил Евгений Сатановский.

Что касается Сирии, то она, по словам эксперта, в некотором роде стала заложницей ситуации – «страдательным объектом».

«Понятно, что с территории Сирии или Ливана у Ирана больше возможностей атаковать Израиль, с которым он не имеет общих границ, чем с каких-то других мест. И Асад ничего с этим сделать не может, хотя и не очень счастлив от того, что это происходит. Без ранцев он власть давно бы потерял. Может ли он выгнать иранцев? Об этом смешно даже думать. Упросить иранцев не разрушать из-за своих интересов ситуацию и дать ему шанс восстановить страну? А иранцы зачем туда шли? Не для того, чтобы Асаду было хорошо. Они шли в Сирию решать свои задачи, в числе которых, в первую очередь, военные действия против Израиля. Тут абсолютно глухая ситуация, совершенный тупик. Будем ждать, удастся ли России развести в разные стороны ринга Иран и Израиль. Тель-Авив готов был оставить все это в покое, но его атакуют, потому что уговорить Иран отстать от Израиля невозможно. Мы еще можем увидеть прямое военное столкновение Израиля и Ирана на иранской территории. И это уже будет совсем катастрофа», - заключил Евгений Сатановский.

Ранее израильские ВВС нанесли удары по военным объектам в Сирии. Причиной стало нарушение воздушного пространства страны иранским беспилотником, который залетел с сирийской территории. Сирийские ПВО в ответ обстреляли израильские самолеты. Один из них был подбит и рухнул на севере Израиля. Пилоты успели катапультироваться.