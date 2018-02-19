Востоковед: Курды отдают территории правительственным войскам ради побед

Эксперт в эфире НСН допустил, что курды могут ещё долго наносить удары по турецкой армии.

Сирийская правительственная армия может войти на территории в Африне, подконтрольные курдам, в течение двух дней. Такое решение было принято, чтобы дать отпор турецкой угрозе. Ранее стало известно, что сирийским курдам удалось прийти к соглашению с правительством САР по данному вопросу, пишет Reuters.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что только расположение сирийских пограничников в Африне поможет курдам чего-то добиться в противостоянии с Турцией (слушайте аудио).

«Безусловно, всерьёз воевать против турецкой армии курды могут, нанося ей те или другие потери, достаточно долго. Но всё-таки это вторая армия НАТО, хотя и разгромленная собственным начальством в рамках чистки. В этой связи вполне понятно, что если курды хотят чего-то добиться, то необходимо, чтобы граница была защищена сирийскими пограничниками, а не курдскими пешмерга. В этой ситуации Турция, оперируя на севере Сирии, вступает в некоторую войну с Сирией, чего она вроде как не хочет», - считает Сатановский.

Напомним, ранее курды обвинили Анкару в применении химического оружия в Африне, сообщает Газета.ру . В то же время в Соединённых Штатах Америке такие выводы подтвердить не смогли. Как подчеркнули в Вашингтоне, крайне маловероятно, что Турция могла использовать химоружие в сирийской провинции.