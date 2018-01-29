Восточную пуму в США признали вымершей

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Восточная пума исключена из американского Федерального списка диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, и признана вымершей. Служба охраны диких животных США пришла к такому выводу на основании «лучших доступных научных и коммерческих источников». В последний раз этот подвид, населявший штаты к востоку от Миссисипи, был замечен в прошлом веке.



В апреле прошлого года стало известно, что российские учёные открыли новый вид вымерших млекопитающих, сообщает RT.

Ранее сообщалось о 25 видов животных, которых за последние 40 лет стало вдвое меньше из-за деятельности людей, отмечает «Свободная Пресса».