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В мире

Восточную пуму в США признали вымершей

29 Января 2018 в 10:25
Восточную пуму в США признали вымершей
Фото: inforeactor.ru

Восточная пума исключена из американского Федерального списка диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, и признана вымершей. Служба охраны диких животных США пришла к такому выводу на основании «лучших доступных научных и коммерческих источников». В последний раз этот подвид, населявший штаты к востоку от Миссисипи, был замечен в прошлом веке.

В апреле прошлого года стало известно, что российские учёные открыли новый вид вымерших млекопитающих, сообщает RT.

Ранее сообщалось о  25 видов животных, которых за последние 40 лет стало вдвое меньше из-за деятельности людей, отмечает «Свободная Пресса».

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