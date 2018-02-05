Военный эксперт: США меняют антитеррористический фронт в Азии

Военный аналитик в эфире НСН отметил, что у американцев не осталось задач в Ираке.

США начали выводить из Ирака войска после окончания активной фазы борьбы с ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация), сообщает Associated Press. По информации агентства, солдаты, оружие и техника будут переброшены в Афганистан.в эфирераскрыл причины такого манёвра.«В Ираке у американцев достаточно как союзников, так и противников. На их стороне армия иракского правительства. Они её вооружают, тренируют, и она сейчас смотрится достаточно неплохо. Вывод американских войск может быть связан с тем, что ИГИЛ выдавлена со значительной части территории не только Ирака, но и Сирии, и террористы переносят, к сожалению, свою деятельность – они не уничтожены, - в другие регионы: в Ливию и Афганистан. Просто в Ираке такого количества американских войск, как сейчас, больше не требуется» - резюмировал аналитик.

Коалиция стран-партнеров по борьбе с террористами в Ираке США создали в августе 2014 года. Помимо поставок авиационной техники, военной помощи сухопутным войскам страны и созданием баз подготовки местных сухопутных войск, союзники оказали гуманитарную помощь этническим меньшинствам Северного Ирака, которые находились под угрозой полного истребления или бегства.

Впоследствии военная помощь США была расширена, чтобы защитить инфраструктуру Ирака и обеспечить воздушное прикрытие правительственных войск. В 2015 году Конгресс США на борьбу с террористами выделил 1,6 миллиарда долларов.