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Военный эксперт призвал не бояться американских бронемашин в Европе

13 Февраля 2019 в 15:38
Военный эксперт призвал не бояться американских бронемашин в Европе
Доктор военных наук Константин Сивков рассказал НСН, для чего США массово направляют бронемашины Stryker в Европу.

Соединенные Штаты модернизируют многофункциональные модернизированные бронемашины Stryker перед началом поставок в Европу с целью увеличить обороноспособность союзников для борьбы с российской «агрессией» в регионе. Об этом сообщает Fox News. В частности, планируется оснастить бронемашины ракетами малой дальности Hellfire и Stinger, а также противоракетными комплексами Javelin. Кроме того, обновленные Stryker получат мощные лазеры и беспилотники Shrike 2 с вертикальным взлетом и посадкой.

Как пояснил НСН доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков, в Европе нет своих бронетранспортеров, равноценных американским Stryker.

«Там есть старые образцы, достаточно большая номенклатура, но это не то. У них есть бронированные боевые машины пехоты. Поэтому США туда поставляют Stryker для того, чтобы повысить мобильность войск НАТО, и заодно привязать их к американской армии еще больше в военно-техническом отношении», — пояснил эксперт.

Доктор военных наук добавил, что американский Stryker представляет собой определенный аналог российского бронетранспортера БТР-82.

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«Это семейство машин, которое включает в себя собственную транспортную машину для перевозки отделений пехоты, 5-10 человек. Вооружена она 25-мм пушкой Bushmaster, пулеметом и противотанковым комплексом. У Stryker в необитаемой башне стоит 105-мм пушка, аналогичная той, которая установлена на танках М60, это старый танк 60-ых годов. Тоже имеется у него пулемет. На базе Stryker делается самоходный 20-мм миномет, который может вести огонь на расстоянии порядка 5,5-6 км. На базе Stryker делается универсальная разведывательная машина, которая имеет оборудование радийной разведки и башню с 25-мм Bushmaster. Броня держит с относительно небольших расстояний даже 23-мм снаряды зенитных пушек. Бортовая броня рассчитана на то, чтобы держать 12,7-мм снаряды крупнокалиберного пулемета. Это все примерно соответствует предназначению того, что у нас есть на базе бронетранспортеров семейства БТР-80 и БТР-82, за исключением 105-мм пушки. В общем-то, ничего особенного и критического это не представляет», — рассказал военный эксперт.

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