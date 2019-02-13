Военный эксперт призвал не бояться американских бронемашин в Европе

Доктор военных наук Константин Сивков рассказал НСН, для чего США массово направляют бронемашины Stryker в Европу.

Соединенные Штаты модернизируют многофункциональные модернизированные бронемашины Stryker перед началом поставок в Европу с целью увеличить обороноспособность союзников для борьбы с российской «агрессией» в регионе. Об этом сообщает Fox News. В частности, планируется оснастить бронемашины ракетами малой дальности Hellfire и Stinger, а также противоракетными комплексами Javelin. Кроме того, обновленные Stryker получат мощные лазеры и беспилотники Shrike 2 с вертикальным взлетом и посадкой.

Как пояснил НСН доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков, в Европе нет своих бронетранспортеров, равноценных американским Stryker.

«Там есть старые образцы, достаточно большая номенклатура, но это не то. У них есть бронированные боевые машины пехоты. Поэтому США туда поставляют Stryker для того, чтобы повысить мобильность войск НАТО, и заодно привязать их к американской армии еще больше в военно-техническом отношении», — пояснил эксперт.

Доктор военных наук добавил, что американский Stryker представляет собой определенный аналог российского бронетранспортера БТР-82.