Военный эксперт: Атаки дронов представляют угрозу для всех стран мира

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В эфире НСН Виктор Мураховский отметил, что нападение беспилотников в Сирии говорит о высоком уровне технического оснащения террористов.

Террористы могут применять беспилотники для нападения в любой стране мира, сообщили в Министерство обороны РФ во вторник, 9 января. Заявление ведомства последовало после атаки на авиабазу российских ВКС в Сирии Хмеймим.

В эфире НСН главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал предупреждения российского ведомства обоснованными.

«Комплексное использование со стороны террористов – это, действительно, впервые. Групповой удар беспилотными летательными аппаратами по местам расположения и координация этих ударов говорит о том, что осталась (в Сирии – прим. НСН) террористическая структура, обладающая возможностями по управлению своими ячейками и по использованию современных технических средств для нанесения таких ударов. Если такое возможно на территории страны, на которой идет гражданская война, то любому технически грамотному человеку понятно, что в мирное время на территории любой страны возможно использование точно таких же дронов. В этом смысле Министерство обороны право, когда заявляет, что это угроза для вех стран мира», - отметил Мураховский.

Напомним, в ночь на 6 января российским военным в Сирии удалось отразить нападение боевиков с применением 13 беспилотников, сообщает RT. Семь из них были сбиты зенитными комплексами, остальные взяты под контроль подразделением радиоэлектронной борьбы. В результате инцидента пострадавших нет. В Минобороны РФ ранее сообщили, что используемые террористами беспилотники были оснащены барометрическими датчиками и устройствами управления рулями высоты. Кроме того, по результатам исследования конструкций дронов оказалось, что в самодельных взрывных устройствах использовались взрыватели иностранного производства, отмечает «Свободная Пресса».