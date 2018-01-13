Во Франции обсуждают эротический роман Макрона. Слухи о том, что президент Франции Эммануэль Макрон в молодости описал начало своих отношений с учительницей, а после женой, Бриджит Макрон, появились на фоне откровений из биографии самой первой леди, которая вскоре выходит в свет. Там говорилось, что написанный роман и сборник стихов имели место быть в молодости будущего президента. Однако новые слухи появились после того, как бывшая соседка Макрона намекнула на то, что предметом того самого романа были именно отношения Макрона с его будущей женой Бриджит, с которой он познакомился, когда учился в школе. По ее словам, однажды он попросил напечатать 300 страниц собственной книги, содержание которой было порой весьма непристойным. Она также отметила, что имена были изменены, однако выразила уверенность, что Макрон должен был описать то, что он тогда чувствовал.