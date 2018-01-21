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В мире

Власти Швеции могут запретить занятия профессиональным боксом

21 Января 2018 в 15:51
Власти Швеции могут запретить занятия профессиональным боксом

В Швеции могут запретить занятия профессиональным боксом. Это связано с инцидентом, который произошел с бывшим участником Всемирной боксерской суперсерии Эриком Скоглундом. Спортсмен получил в одном из поединков черепно-мозговую травму, которая привела к кровоизлиянию в мозг. Ему была сделана операция, и некоторое время он находился в состоянии медикаментозной комы. Недавно Скоглунда выписали из больницы, и теперь он проходит реабилитацию в домашних условиях. Шведские власти намерены изучить этот случай и по результатам принять окончательное решение. 

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