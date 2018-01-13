«ВКонтакте» отреагировал на внесение в список крупнейших пиратских сайтов

РИА Новости

В пресс-службе социальной сети заявили НСН, что продолжают активную работу по лицензированию аудио- и видеоконтента.

Социальная сеть «ВКонтакте» продолжает вести активную работу по легализауии размещенного аудио- и видеоконтента. Об этом сообщили НСН в пресс-службе соцсети в субботу, 13 января.

Ранее российская социальная сеть была внесена властями США в список самых крупных пиратских ресурсов. В докладе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера отмечалось, что на страничках ВК ежемесячно обнаруживаются тысячи пиратских файлов.

«мы продолжаем работу над подписанием соглашений с неохваченными предыдущими договоренностями правообладателями. Кроме того, любой правообладатель может сообщить о нарушении прав через электронную форму vk.com/dmca. Разбором запросов занимается специальный служба модерации. Мы оперативно помогаем ограничить доступ к спорному контенту, если доказано наличие прав на него», - заявили в ответ на действия США в пресс-службе «ВКонтакте».

В руководстве соцсети напомнили, что за последние годы были подписаны соглашения с крупнейшими мировыми правообладателями музыкальной продукции Universal Music, Sony Music и Warner Music, The Orchard, Merlin Network, Believe Digital и др. Кроме того, VK регулярно взаимодействует с правообладателями видеоконтента по поводу совершенствования цифровых отпечатков и других инструментов защиты.

Добавим, что авторы доклада назвали усилия VK по борьбе с пиратством «вселяющими надежду».

В списке пиратских ресурсов Минюста США находятся также крупнейший китайский интернет-магазин taobao.com, Rutracker и Rapidgator.org, онлайн-кинотеатры, научные сервисы и другие ресурсы.