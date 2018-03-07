Ветеран ФСБ: «Пурга» со Скрипалем – продолжение дела Литвиненко

Александр Михайлов высказал в эфире НСН заявил, что западные спецслужбы ищут любые возможности очернить Россию.

В британском парламенте высказались за повторное расследование случаев смерти 14 человек, которые могли быть связаны с действиями российских спецслужб или мафиозных структур. Как сообщает РБК, речь, в частности, идет о подозрительной смерти бизнесмена Александра Перепиличного, который скончался во время утренней пробежки около своего особняка в графстве Суррей в 2012 году, и Бориса Березовского, тело которого в марте 2013 года нашли в в ванной дома, где проживал бизнесмен. Поводом для этого стало отравление неизвестным веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов высказал в эфире НСН мнение, что в действительности стоит за этой инициативой.

«Сегодня все разведсообщества Западной Европы находятся в тесном взаимодействии со спецслужбами США и, по большому счету, смотрят им в рот. Поэтому любые расследования, которые мы пытаемся инициировать, будут проводиться в их интересах. Для них важны любые факты, которые теоретически за уши можно притянуть к России, хотя большая часть этих фактов никакого отношения к ней не имеет. После выступления нашего президента начинают искать различного рода варианты, чтобы найти еще какие-то способы воздействия на Россию. В первую очередь, речь идет о пропагандистских шагах. Англичане уже не раз заявляли о необходимости перенести чемпионат мира из России в Лондон, потому что у них есть вся необходимая инфраструктура. Так что вся пурга, которую они запускают сейчас, является продолжением скандалов, начиная с Литвиненко, потому допинговый скандал. Американцы будут накручивать своих партнеров, чтобы каким-то образом нанести ущерб России. Безусловно, они сейчас озадачены выступлением президента, заявившего о новых видах вооружения. И в рамках раскручивания холодной войны такие пропагандистские вещи им нужны как никогда», - сказал он.

По мнению ветерана спецслужб, Россия должна на это реагировать точечно и эффективно.

«Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация. Президент употребил старую пословицу: «Собака лает, караван идет», но мы не верблюды, конечно, надо на что-то реагировать. Но реагировать мы должны очень точечно, предметно, с высокой эффективностью. Нужно, как американцы, вводить персональные санкции в отношении лиц, которые раскручивают антироссийскую истерию. Запретить въезд в Россию, выяснить, у кого есть бизнес-интересы в нашей стране. Отвечать достойно, адекватно и, самое главное, очень эффективно. Это будет показательная порка, которая позволит охладить горячие головы на Западе, которые пытаются искать российскую угрозу в обстоятельствах, которые никакого отношения к России не имеют», - заключил он.

Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в понедельник в Солсбери. По мнению полиции, они отравились неизвестным веществом, возможно, фентанилом - синтетическим опиатом, применяемым в медицине для анестезии.