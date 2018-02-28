Ветеран «Беркута»: Отравленные письма - тактика ИГИЛ

Валерий Малёваный напомнил НСН, что в последнее время было выявлено немало таких писем.

11 человек пострадали на американской военной базе в округе Арлингтон под Вашингтоном после вскрытия подозрительного письма. Как передает «Интерфакс», три человека были госпитализированы, у нескольких человек появились симптомы жжения на руках и лице, у одного началось кровотечение из носа.

Вице-президент Ассоциации ветеранов спецслужб «Беркут» Валерий Малёваный считает, что отравленные письма – это новая тактика исламских террористов.

«В последнее время СМИ сообщали как минимум о 17 случаях получения писем с отравленным порошком. То есть это обычная террористическая работа подпольных ячеек ИГИЛ, которые запрещены в России и практически во всем мире. Месяц назад такое письмо получило посольство России во Франции. Таки письма получали и сенаторы Конгресса США. То есть идет точечная работа боевых ячеек ИГИЛ, которые разбросаны практически по всему миру», - пояснил он в эфире НСН.

По словам эксперт, выявление опасных посылок идет на ранних стадиях.

«Обычно вся дипломатическая почта, в том числе в Российской Федерации, проверяется специальными анализаторами. Специальные приборы, которые исследуют, что находится в конверте, какое химическое вещество. Есть внутри взрывчатые вещества, какие-то посторонние вкладки или нет. За это отвечают службы безопасности», - отметил он.

Напомним, на прошлой неделе письмо с белым порошком обнаружили в почте британского принца Гарри и его невесты актрисы Меган Маркл.