Великобритания подняла истребители для перехвата российских бомбардировщиков

В Минобороны Великобритании заявили, что подняли истребители сил постоянной готовности Typhoon Королевских Военно-воздушных сил на авиабазе ВВС Лоссимут для перехвата российских стратегических бомбардировщиков, сообщает RT. В ведомстве уточнили, что самолеты вылетели утром в понедельник, 15 января.



Причиной такой реакции стало приближение российской авиатехники к воздушному пространству Великобритании.

При этом представитель Королевских Военно-воздушных сил не смог назвать тип российских самолетов, которые собрались перехватывать британские и бельгийские летчики, сообщает Ura.ru.