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Великобритания подняла истребители для перехвата российских бомбардировщиков

15 Января 2018 в 16:43
Великобритания подняла истребители для перехвата российских бомбардировщиков

В Минобороны Великобритании заявили, что подняли истребители сил постоянной готовности Typhoon Королевских Военно-воздушных сил на авиабазе ВВС Лоссимут для перехвата российских стратегических бомбардировщиков, сообщает RT.   В ведомстве уточнили, что самолеты вылетели утром в понедельник, 15 января.

Причиной такой реакции стало приближение российской авиатехники к воздушному пространству Великобритании.

При этом представитель Королевских Военно-воздушных сил не смог назвать тип российских самолетов, которые собрались перехватывать британские и бельгийские летчики, сообщает Ura.ru.

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