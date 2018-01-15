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В мире

Вашингтон заявил о создании в Сирии «новых сил охраны границы»

15 Января 2018 в 09:31
Вашингтон заявил о создании в Сирии «новых сил охраны границы»

Соединенные Штаты заявили о создании на подконтрольной территории  в Сирии силами Международной антитеррористической коалиции новых «сил охраны границы», сообщает РЕН ТВ. По словам пресс-секретаря коалиции Томаса Вила, силы охраны границы будут располагаться вдоль долины реки Евфрат, а также вдоль турецкой и иракской границ.

В настоящее время США занимаются вместе с «Сирийскими демократическими силами» созданием и обучением членов организации и ставят цель - набрать 30 тыс. человек. Пока подготовку проходят 230 человек. 

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