Вашингтон заявил о создании в Сирии «новых сил охраны границы»

Соединенные Штаты заявили о создании на подконтрольной территории в Сирии силами Международной антитеррористической коалиции новых «сил охраны границы», сообщает РЕН ТВ. По словам пресс-секретаря коалиции Томаса Вила, силы охраны границы будут располагаться вдоль долины реки Евфрат, а также вдоль турецкой и иракской границ.



В настоящее время США занимаются вместе с «Сирийскими демократическими силами» созданием и обучением членов организации и ставят цель - набрать 30 тыс. человек. Пока подготовку проходят 230 человек.