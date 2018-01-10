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В мире

Вашингтон создаст ядерную боеголовку для сдерживания РФ в Восточной Европе

10 Января 2018 в 10:03
Вашингтон создаст ядерную боеголовку для сдерживания РФ в Восточной Европе

Американская пресса сообщила о планах США создать ядерную боеголовку для твердотопливных баллистических ракет, размещаемых на подводных лодках. Таким образом, Вашингтон хочет не дать использовать России тактические боеголовки в конфликте в Восточной Европе, пишут «Дни.ру».

Доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН пояснил, что за проектом Пентагона стоит не только сдерживание Москвы, а попытка выйти из договора от РСД/РМД.

Администрация президента Трампа готова в ближайшее время смягчить действующие ограничения, чтобы установка боеголовок стала законной, сообщает Ura.ru.

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