Вашингтон призвал Турцию не уничтожать сирийских курдов

Госдепартамент США призвал Турцию бороться террористами ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в России), а не с сирийскими курдами.



«Мы, конечно, не знаем, будет ли это. Мы бы призвали турок не предпринимать действий такого рода. Мы хотим, чтобы все (стороны) там были сфокусированы на цели – ИГ», - заявила официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

Она также подчеркнула, что Соединенные штаты не намерены создавать «силы безопасности границы» в Сирии и главная цель помощи курдам заключается в обеспечении безопасности на освобожденных от ИГ районах, пишет Газета. ру.

Накануне Минобороны США опровергло сообщения о создании «пограничных сил безопасности» в подконтрольных сирийским курдам провинциях.

О формировании «сил безопасности границы» в Сирии ранее заявил представитель пресс-службы возглавляемой США международной коалиции Томас Вил, сообщает RT.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что создаваемые Соединёнными Штатами формирования необходимо уничтожить еще до их появления.