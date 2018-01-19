Пятница
19 января
USD 56.76
EUR 69.26
В мире

Вашингтон призвал Турцию не уничтожать сирийских курдов

19 Января 2018 в 09:32
Вашингтон призвал Турцию не уничтожать сирийских курдов

Госдепартамент США призвал Турцию бороться террористами ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в России), а не с сирийскими курдами.

«Мы, конечно, не знаем, будет ли это. Мы бы призвали турок не предпринимать действий такого рода. Мы хотим, чтобы все (стороны) там были сфокусированы на цели – ИГ», - заявила официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

Она также подчеркнула, что Соединенные штаты не намерены создавать «силы безопасности границы» в Сирии и главная цель помощи курдам заключается в обеспечении безопасности на освобожденных от ИГ районах, пишет Газета. ру.

Накануне Минобороны США опровергло сообщения о создании «пограничных сил безопасности» в подконтрольных сирийским курдам провинциях.

О формировании «сил безопасности границы» в Сирии ранее заявил представитель пресс-службы возглавляемой США международной коалиции Томас Вил, сообщает RT.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что создаваемые Соединёнными Штатами формирования необходимо уничтожить еще до их появления.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.