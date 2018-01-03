Вашингтон намерен добиваться созыва Совбеза ООН по Ирану

Постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон будет добиваться созыва Совета Безопасности ООН. «ООН должна высказаться по поводу событий в Иране как можно скорее»,— сказала она. «Народ Ирана заслуживает право на свободу»,— подчеркнула Хейли. Напомню, в Иране уже почти неделю продолжаются массовые беспорядки. Сотни людей были задержаны, десятки пострадали. Порядка 20 человек стали жертвами столкновений с полицией. Ситуацией обеспокоены власти Евросоюза — там выступили за соблюдение гражданских прав.