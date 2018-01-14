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В Турецком аэропорту самолет застрял на краю обрыва

14 Января 2018 в 19:24
В Турецком аэропорту самолет застрял на краю обрыва

В Турецком аэропорту самолет застрял на краю обрыва. Это самая популярная новость по данным информационного агрегатора СМИ2. В сети опубликовано видео шокирующего инцидента. На записи видно, как грузовики предпринимают попытки вытащить самолет, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Происшествие случилось в аэропорту города Трабзон на северо-востоке Турции. Известно, что на борту находились 162 человека. В результате инцидента никто не пострадал, все пассажиры были благополучно эвакуированы. Причины случившегося выясняются.

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