В Турецком аэропорту самолет застрял на краю обрыва. Это самая популярная новость по данным информационного агрегатора СМИ2. В сети опубликовано видео шокирующего инцидента. На записи видно, как грузовики предпринимают попытки вытащить самолет, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Происшествие случилось в аэропорту города Трабзон на северо-востоке Турции. Известно, что на борту находились 162 человека. В результате инцидента никто не пострадал, все пассажиры были благополучно эвакуированы. Причины случившегося выясняются.