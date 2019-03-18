В Тбилиси не поверили в уход Саакашвили из политики

Руководитель грузинского Института стратегии и управления заявил НСН, что решивший оставить пост лидера партии экс-президент не сможет уйти из политики.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил об уходе с поста председателя своего «Единого национального движения». Об этом экс-президент, скрывающийся в Амстердаме, написал в соцсетях. Он добавил, что видит на посту партийного лидера бывшего министра иностранных дел Грузии Григола Вашадзе. Саакашвили отметил, что лидер партии должен быть избран путем электронного голосования членов «Единого национального движения» и активистов.

В эфире НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе заявил, что уход Саакашвили с поста партийного лидера не означает его уход из политики вообще.

«Это скорее игра, потому что то, что ему самому кажется политикой, хотя на самом деле это клоунада, из этого он выйти уже не может. Как наркоман, которому уже ничего помочь не может, привязан к наркотикам, так и Саакашвили привязан к своей так называемой политике и публичным действиям. А тут то, что его сообщники, по другому я их назвать не могу, уже не раз говорили ему, что надо что-то делать, потому что никто его совершенно не хочет», — рассказал эксперт.

Грузинский политолог напомнил, что фракция Саакашвили в парламенте полностью развалилась, в ней осталось шесть человек. 22 депутата вошли в новую фракцию под названием «Движение за свободу - Европейской Грузии», генеральным секретарем которой выступал Гиги Угулава. Собеседникотметил, что Угулава «горячо поприветствовал» решение Саакашвили оставить пост главы «Единого национального движения». Надежду Саакашвили увидеть Григола Вашадзе на посту председателя своего движения политолог объяснил близкими дружественными связями.«Что касается Григола Вашадзе, мужа нашей великой Нины Гедевановны Ананиашвили, то это очень близкая для Саакашвили семья, и он полностью подчинен Саакашвили. Он вовсе не хотел баллотироваться в президенты в прошлом году, но было личное решение Саакашвили и было то, что было. И как политическая фигура он совершенно ничего из себя не представляет, и никаким авторитетом он внутри команды не владеет. Так что это такие игры, и ничего за этим сколько-нибудь серьезного, значительного для грузинской политики не стоит», — резюмировал собеседникНапомним, что Михаил Саакашвили бежал из Грузии в 2013 году. В начале 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил политика к трем годам заключения, признав его виновным по делу «о злоупотреблении служебными полномочиями».