В США все-таки обвинили Россию во вмешательстве в выборы 2018 года

Россия пыталась вмешаться в американские промежуточные выборы в ноябре 2018 года, заявил неназванный официальный представитель властей США телеканалу CNN, сообщает НСН.

При этом в декабре 2018 года директор Нацразведки США заявил, что Россия, Китай и Иран пытались повлиять на ход промежуточных выборов, но спецслужбы США не обнаружили свидетельств нарушений избирательного процесса.

В среду, 13 марта глава Киберкомандования США Пол Накасоне заявил, что в ноябре прошлого года его подразделение Пентагона направило в три европейские страны «оборонительные команды» в ответ на неназванный инцидент, пишет CNN.

В то же время глава по кибербезопасности в министерстве внутренней безопасности США Крис Кербс выразил обеспокоенность возможным иностранным вмешательством в грядущие президентские выборы в 2020 году.