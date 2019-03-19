В США назвали главную задачу нового президента Украины

Американская газета The Washington Post рассказала своим читателям о главной задаче следующего президента Украины. Автор материала, профессор и писатель Кристофер Хартуэлл уверен, что новому украинскому лидеру будет необходимо заручиться поддержкой парламента для проведения реформ, а также попытаться ограничить полномочия органов власти на всех ее уровнях, сообщает НСН.

Как пишет профессор Хартуэлл, Верховная рада является самым проблематичным институтом украинской власти. При этом часть вины за это автор возложил на первого президента Украины Леонида Кравчука.

«Кравчук совершил колоссальную ошибку в 1992 года, не распустив Раду. Сразу после парламентских выборов в 1990 году, ему казалось, что депутаты Рады должны доработать свой срок еще два года, но это решение закрепило обструкционистское большинство не только во время переходного периода, но и после. Это решение означало, что коммунисты (единственная партия с функционирующим аппаратом) смогли загнать в тупик переходный период, отменить необходимые экономические реформы и заложить фундамент для украинской клептократии», — пишет The Washington Post.

По словам автора статьи, после судьбоносного решения Леонида Кравчука, Верховная рада укрепила политическую элиту, которая также оказалась и экономической элитой. Кто бы ни пришел на пост президента Украины после выборов 31 марта, пишет профессор Хартуэлл, им придется продолжать борьбу с тем, что на самом деле является «глубоким государством» (deep state – прим. НСН). И на самом деле, будет ли это нынешний президент Украины Петр Порошенко, экс-премьер Юлия Тимошенко или шоумен Владимир Зеленский, не так уж важно, отмечает обозреватель WP.

«Если Украина сможет продвинуться в сторону децентрализации и забрать власть у Киева, то может и не иметь значения, кто будет следующим президентом. И Украина сможет начать процесс оживления, который она только видела в превью со времен Майдан», — резюмирует профессор.

Напомним, что выборы на Украине назначены на 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Во всех социологических опросах лидирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.