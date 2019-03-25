В США гадают, почему Трамп так любит Путина

Хотя спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел сговора Дональда Трампа с Россией в ходе своего почти двухлетнего расследования, американским СМИ не дают покоя отношения между американским президентом и российским лидером Владимиром Путиным, сообщает НСН.

Как пишет главный редактор Politico Magazine Блэйк Хаунселл, отношение Трампа к президенту РФ, которого он никогда напрямую не критикует, остается одним из самых странных не отвеченных вопросов. Однако журналист предлагает два объяснения. По его словам, недавняя встреча Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном предоставила некоторые подсказки.

«Трамп ухаживал за Кимом, как отчаянный поклонник, отмахиваясь от возражений собственных советников. На этой неделе Трамп написал в Твиттере о своем отказе от нового раунда широкомасштабных санкций, которые его администрация только что ввела против Пхеньяна. Откат произошел, объяснил Белый дом игриво, потому что Трампу «нравится» Ким - человек, который когда-то убил своего сводного брата и расстреливает из пулемета своих врагов внутри страны», — пишет главред Politico Magazine.

По его мнению, изучив отношения Трампа с северокорейским лидером, можно понять, почему президент США так хорошо относится к российскому коллеге.

«Здесь есть две общие темы. Одной из них является то, что Трамп жаждет власти, которую эти авторитарные лидеры оказывают на свои страны, и он не стеснялся говорить об этом. Во-вторых, он отчаянно жаждет крупной дипломатической победы, будь то договор с великой державой Россией, конец ядерной программы Северной Кореи или мирное соглашение между Израилем и палестинцами», — пишет Блейк Хаунселл.

Ранее бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас рассказал НСН, что означает для России публикация отчета о почти двухлетнем расследовании Мюллера, который так и не нашел сговора Трампа с Москвой.

