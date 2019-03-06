В РАН не верят в восстановление северо-корейского ядерного полигона

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН в эфире НСН рассказал, кто является заказчиком подобных новостей.

Американские СМИ сообщили, что КНДР начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ. Об этом доложили эксперты центра при Университете имени Джонса Хопкинса в США. Якобы на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ в Северной Корее начались восстановительные работы. К таким выводам американские специалисты пришли в ходе изучения данных с коммерческих спутников. Как отмечается, к полигону подвезли два крана и строительные материалы, а рядом со стройплощадкой возведен новый объект.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в эфире НСН объяснил, что организацию, которая предоставила результаты исследования, возглавляет противник американского президента, склонный к информационным вбросам.

«Это не американские специалисты вообще. Вполне конкретный центр, который имеет определенную направленность. Он возглавляется очень известным в узких кругах протестантом по имени Виктор Ча. Человек имел репутацию не ястреба, а супер ястреба, и Трамп хотел назначить его послом в Южную Корею, но передумал. С тех пор Ча перешел на сторону противников Трампа. В течение этого года опубликовал целую серию докладов с разоблачениями, которые остальные его коллеги назвали заслуживающими сожаления с точки зрения того, как он обходится с фактами и их трактует», - заявил он.

Собеседник НСН рассказал, что никаких серьезных доказательств не было предоставлено, а мутные пиксели на снимке объясняются тем, чем удобно.

«В данном случае он ссылается на какие то спутниковые снимки, но те снимки, на которых все видно, южнокорейцы подтвердили. Условно говоря, на объекте починили крышу и заменили дверь. А вот остальное выглядит так – «на этих неразборчивых четырех пикселях наверняка замаскированная подготовка к строительству ракеты». Хотя эти четыре пикселя можно трактовать по-разному. Ко всем этим комментариям надо относиться с большой осторожностью, в контексте всех докладов, с помощью которых контора Виктора Ча пыталась топить межкорейский саммит», - добавил он.

Ранее США предупредили о санкциях против КНДР в случае отсутствия мер по денуклеаризации. Напомним, что первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда стороны подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.