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В РАН не верят в восстановление северо-корейского ядерного полигона

6 Марта 2019 в 22:15
В РАН не верят в восстановление северо-корейского ядерного полигона
Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН в эфире НСН рассказал, кто является заказчиком подобных новостей.

Американские СМИ сообщили, что КНДР начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ. Об этом доложили эксперты центра при Университете имени Джонса Хопкинса в США. Якобы на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ в Северной Корее начались восстановительные работы. К таким выводам американские специалисты пришли в ходе изучения данных с коммерческих спутников. Как отмечается, к полигону подвезли два крана и строительные материалы, а рядом со стройплощадкой возведен новый объект.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в эфире НСН объяснил, что организацию, которая предоставила результаты исследования, возглавляет противник американского президента, склонный к информационным вбросам.

«Это не американские специалисты вообще. Вполне конкретный центр, который имеет определенную направленность. Он возглавляется очень известным в узких кругах протестантом по имени Виктор Ча. Человек имел репутацию не ястреба, а супер ястреба, и Трамп хотел назначить его послом в Южную Корею, но передумал. С тех пор Ча перешел на сторону противников Трампа. В течение этого года опубликовал целую серию докладов с разоблачениями, которые остальные его коллеги назвали заслуживающими сожаления с точки зрения того, как он обходится с фактами и их трактует», - заявил он.

Собеседник НСН рассказал, что никаких серьезных доказательств не было предоставлено, а мутные пиксели на снимке объясняются тем, чем удобно.

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«В данном случае он ссылается на какие то спутниковые снимки, но те снимки, на которых все видно, южнокорейцы подтвердили. Условно говоря, на объекте починили крышу и заменили дверь. А вот остальное выглядит так – «на этих неразборчивых четырех пикселях наверняка замаскированная подготовка к строительству ракеты». Хотя эти четыре пикселя можно трактовать по-разному. Ко всем этим комментариям надо относиться с большой осторожностью, в контексте всех докладов, с помощью которых контора Виктора Ча пыталась топить межкорейский саммит», - добавил он.

Ранее США предупредили о санкциях против КНДР в случае отсутствия мер по денуклеаризации. Напомним, что первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда стороны подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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