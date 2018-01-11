В Польше рассказали о нескольких источниках взрыва самолёта Качиньского

Причиной авиакатастрофы с бортом президента Польши Качиньского стал взрыв. К такому выводу пришла комиссия Минобороны страны, сообщает RT. Эксперты считают, что левое крыло Ту-154М было разрушено взрывом изнутри; что источников взрыва было несколько. Таким образом, ранее высказанную гипотезу теперь в Польше назвали основной версией, однако российский Следственный комитет счел ее необоснованной. Согласен с такой позицией и бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. Об этом он заявил в эфире НСН.

Самолет Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли, сообщает Газета.ру .