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В ООН выяснили, кто ест больше мяса

18 Марта 2019 в 06:54
В ООН выяснили, кто ест больше мяса

Ежегодно среднестатистический россиянин съедает 69 килограммов мяса, в то время как средний американец потребляет 120 килограммов. Таковы данные Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, сообщает НСН со ссылкой на The Spectator Index.

Соединенные Штаты возглавили рейтинг 20 стран по ежегодному потреблению мяса, а Россия вошла только во вторую десятку. На втором месте рейтинга расположилась Австралия, где среднестатистический житель потребляет 111 килограммов мяса в год. Тройку лидеров замыкает Испания, с 97 килограммами. С небольшим отставанием идут Израиль с 96 килограммами и Канада с 94. Десятку стран-лидеров по потреблению мяса дополняют Италия (90), Германия (88), Франция (87), Бразилия (85) и Великобритания (84).

Вторую десятку рейтинга открывает Россия (69), а за ней следуют Южная Африка и Китай. В обеих странах на одного жителя приходится по 58 килограммов мяса в год.  

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