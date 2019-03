В ООН выяснили, кто ест больше мяса

Ежегодно среднестатистический россиянин съедает 69 килограммов мяса, в то время как средний американец потребляет 120 килограммов. Таковы данные Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, сообщает НСН со ссылкой на The Spectator Index.

Соединенные Штаты возглавили рейтинг 20 стран по ежегодному потреблению мяса, а Россия вошла только во вторую десятку. На втором месте рейтинга расположилась Австралия, где среднестатистический житель потребляет 111 килограммов мяса в год. Тройку лидеров замыкает Испания, с 97 килограммами. С небольшим отставанием идут Израиль с 96 килограммами и Канада с 94. Десятку стран-лидеров по потреблению мяса дополняют Италия (90), Германия (88), Франция (87), Бразилия (85) и Великобритания (84).

Вторую десятку рейтинга открывает Россия (69), а за ней следуют Южная Африка и Китай. В обеих странах на одного жителя приходится по 58 килограммов мяса в год.

Meat consumption per year. (kilograms per person)



US: 120

Australia: 111

Spain: 97

Israel: 96

Canada: 94

Italy: 90

Germany: 88

France: 87

Brazil: 85

UK: 84

Russia: 69

South Africa: 58

China: 58

Saudi: 54

Japan: 45

Turkey: 25

Pakistan: 14

Indonesia: 11

Nigeria: 8

India: 4



(FAO)