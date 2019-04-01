В НСН начался брифинг Игоря Стрелкова «Будущее Донбасса после выборов на Украине»

Экс-министр обороны ДНР расскажет НСН, какие сценарии изменения отношений Москвы и Киева он видит после президентских выборов на Украине.

В пресс-центре НСН начинается брифинг бывшего министра обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова на тему: «Будущее Донбасса после выборов на Украине».

В ходе брифинга спикер расскажет, как, на его взгляд, может измениться политический режим на Украине после выборов, а также о вариациях развития судьбы Донбасса.

Напомним, 31 марта на Украине состоялись выборы главы государства. По итогам подсчёта 60% бюллетеней украинский ЦИК официально объявил о проведении второго тура выборов, так как к этому моменту стало ясно, что никто из кандидатов не сможет набрать большинство голосов. Второй тур назначен на 21 апреля. По данным национального экзитпола, лидерами первого тура стали шоумен Владимир Зеленский, набравший 30,4% голосов, действующий президент страны Пётр Порошенко с 17,8% голосов и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 14,2% голосов.