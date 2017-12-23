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В МИД России рассказали о последствиях поставок Украине оружия из США

23 Декабря 2017 в 16:51
В МИД России рассказали о последствиях поставок Украине оружия из США

МИД России назвал «опасным» решение США о поставках оружия Украине. Как пишет сайт NSN.FM, по словам  замминистра иностранных дел Григория Карасина, оно угрожает срывом мирного урегулирования ситуации на Украине. Он подчеркнул, что планы Соединенных Штатов  мешают выполнению Минских соглашений, и подталкивают Киев на реализацию силового сценария в Донбассе. 

Ранее сообщалось, что  США приняли решение предоставить Украине оборонительное вооружение для защиты её суверенитета и территориальной целостности. 

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