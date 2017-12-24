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В МИД КНДР новую резолюцию Совбеза ООН назвали «актом войны»

24 Декабря 2017 в 11:02
В МИД КНДР новую резолюцию Совбеза ООН назвали «актом войны»

Северная Корея отвергла новую резолюцию Совбеза ООН, ужесточающую санкции в связи с ракетной и ядерной программой. Как пишет сайт NSN.FN, в МИД КНДР заявили, что считают её актом агрессии, направленным на дестабилизацию обстановки на Корейском полуострове. Напомню, ранее Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное  29 ноября испытание баллистической ракеты. 

Документ вводит новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничительные меры, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.

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