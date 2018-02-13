В Лондоне готовятся к смерти Елизаветы II

Елена Ананьева рассказала НСН, что в британской традиции к уходу из жизни монарха готовятся заранее.

В Содружестве наций начали тайное обсуждение вопроса о том, кто может сменить королеву Елизавету II на посту главы этого объединения. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на источники.



Отмечается, что уже создана специальная группа, которая будет заниматься вопросами, связанными с управлением объединением, а также его возможными действиями в случае смерти королевы.

Научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в эфире НСН объяснила, почему эта должность не может автоматически перейти к наследнику Елизаветы II принцу Чарльзу.

«Эта группа будет решать вопрос о том, каким образом назначать главу Содружества наций. Сейчас им является британский монарх. Однако в документах Содружества не зафиксирован принцип, согласно которому назначается глава. Поэтому речь будет идти о том, будет ли наследник Елизаветы II принц Уэльский Чарльз главой Содружества наций в личном качестве или тогда, когда станет монархом после кончины королевы. Возможно будет выработан другой принцип», - рассказала эксперт.

Ананьева также объяснила, что к уходу из жизни монарха в Британии принято готовиться заранее, чтобы учесть все нюансы траурной церемонии.

«Смерть монарха - печальное событие. Траурная церемония и все процедуры оговариваются заранее, так как мероприятие носит не личный характер, а государственный. Соответственно все детали и нюансы должны быть отражены в заранее составленной церемонии. К примеру, мать Елизаветы II сама участвовала в разработке церемонии своих похорон», - добавила эксперт.

В последний раз британский монарх уходил из жизни 65 лет назад, кончина Георга VI была зашифрована Букингемским дворцом в кодовое выражение «Угол Гайд-парк», чтобы исключить возможность утечки данных через операторов связи. По данным СМИ, в случае смерти Елизаветы II аналогичный план будет носить название «Лондонский мост».