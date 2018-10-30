Вторник
30 октября
USD 65.81
EUR 75.04
В мире

В Китае разрешили торговлю рогами носорога для борьбы с фальсификатом

30 Октября 2018 в 20:10
В Китае разрешили торговлю рогами носорога для борьбы с фальсификатом
ФОТО: Википедия
Эксперт заявил НСН, что власти могли таким образом попытаться легализовать рынок, который существовал вопреки запретам.

В Китае частично сняли запрет на торговлю рогами носорогов и костями тигров, действовавший с 1993 года, сообщает BBC. Согласно новому решению, будет разрешена торговля частями тел животных, содержащихся в неволе. Их туши можно будет использовать в культурных, научных и медицинских целях.

Одной из причин, по которой власти Поднебесной пошли на такой шаг, могло стать существование чёрного рынка торговли, на котором огромную долю занимала фальсифицированная продукция, предположил в эфире НСН руководитель экспертного совета «Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития» Бронислав Виногродский.

«Почему они сняли запрет — сложно сказать. Может быть, потому что всё равно рынок этот есть, торгуют незаконно. Может, они ввели какое-то лицензирование, потому что вряд ли правительство производит какие-то непродуманные в этом отношении решения. У них невероятно строго такие вещи контролируются — медвежья желчь, кабарожья струя, они одного характера. Они 100% вели нелегальную торговлю, и было миллионное количество подделок. В китайской культуре был даже целый слой людей, которые подделывали лапы тигра, тигровую кость, рог носорога. А стоят эти вещи огромных денег», — заметил собеседник НСН.

В основном рога носорогов и кости тигра применяются в китайской народной медицине. Причём тигры в ней ценятся не только за кости, обладающие лечебными свойствами, добавил Виногродский.

«Носорогов в Китае не было, нет, и не будет уже. Их берут в Африке в основном из-за рогов. Потому что рог носорога считается очень целебным — это традиционное средство китайской медицины, и в течение тысячелетий оно работало. А в тигре вообще всё считается целебным и используется в медицине», — рассказал эксперт.

Однако эксперты убеждены, что даже частичное снятие запрета на торговлю тушами этих животных может свести на нет все усилия зоозащитников по их сохранению в природе.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.