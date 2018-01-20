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В Италии коту в наследство досталось 30 тысяч евро

20 Января 2018 в 19:30
В Италии коту в наследство досталось 30 тысяч евро

В Италии кот стал обладателем целого состояния. Домашний питомец Джерри получил по наследству от умершей несколько дней назад хозяйки 30 тысяч евро. При жизни женщина не раз сообщала родным и близким, что кот - главное существо в ее жизни. Согласно условиям завещания, члены семьи в случае недомогания животного должны идти на любые меры для его лечения - вплоть до продажи драгоценностей и антиквариата. Кот уже "вступил" во владение наследством: в его распоряжении четыре лежанки, а питается он креветками.

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