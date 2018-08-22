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В Госдуме потребовали от США предоставить видео падения ракеты в море

22 Августа 2018 в 15:40
В Госдуме потребовали от США предоставить видео падения ракеты в море

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне рассказал НСН, что такие крупные события, как запуск ракеты, всегда отслеживаются американской спутниковой группировкой.

Американская разведка сообщила о неудачном запуске Россией ракеты с ядерным двигателем. По её данным, испытания, прошедшие в ноябре 2017 года, завершились её падением в Баренцево море. Такую информацию предоставил американский телеканал CNBC, ссылаясь на данные источников, ознакомившихся с неким докладом американских разведывательных служб.

Эксперт назвал причину возможного падения ракеты РФ с ядерным двигателем
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН посоветовал представителям США подкреплять свои заявления конкретными фактами — например, видеосъёмками со спутника (слушайте аудио).

«У американцев очень хорошая спутниковая группировка. Вся планета Земля ими просматривается, всё записывается, в том числе, и на видео. Поэтому, если в мире происходят какие-то события, особенно связанные с запусками ракет, передвижениями личного состава, техники, естественно, американцы всё это отслеживают. И если такой случай реально имел место, они могут предоставить нам соответствующее видео. Почему бы нам не обнародовать это видео? Надо нам приучать наших американских партнёров, представителей военного ведомства, журналистов, каких-то политических деятелей подкреплять свои слова конкретными фактами», — заметил Шерин.

Добавим, в Кремле уже заявили, что не располагают такими данными, как американцы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал обратиться с вопросом о судьбе российской ракеты к экспертам в Минобороны, отмечает «Свободная пресса».

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